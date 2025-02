Napoli capitale europea della trasformazione del sistema salute

Arrivano da paesi europei, qualcuno anche da extraeuropei: sono i circa 70 esperti indicati da Governi e organizzaioni di 26 paesi diversi che per due giorni da oggi si confrontano a Napoli sul delicato tema della trasformazione del sistema salute. Sono i rappresentanti del Partenariato THCS, acronimo di Transforming Health and Care Systems, un'iniziativa europea partita nel 2023 nel quadro del programma Horizon Europe, con un budget di 300 milioni di euro tra fondi UE e contributi nazionali, che mira a creare sistemi sanitari e assistenziali più sostenibili, efficienti, innovativi e di alta qualità incentrati sulle persone e accessibili indistintamente a tutti. Da Londra fino a Lampedusa, passando per le esperienze di tutta Europa e confrontandosi anche con paesi come gli Stati Uniti e Israele: idee da sviluppare ma anche esperienza consolidate da condividere, l'obiettivo è quello di creare sistemi sanitari e assistenziali più sostenibili, di alta qualità, incentrati sulle persone e accessibili indistintamente a tutti. Una realtà nella quale l'Italia gioca un ruolo chiave con il Ministero della Salute, coordinatore della partnership. Ieri, al centro congressi della Università Federico II di Napoli, il lancio ufficiale del National Mirror Group (NMG) Italiano di THCS, costituito da un gruppo di esperti chiamati ad assicurare che le priorità nazionali in campo sanitario siano adeguatamente rappresentate e integrate nelle attività europee. Attraverso il National Mirror Group (IT NMG), dal novembre 2024 anche l'Italia, primo paese della Partnership a dotarsene, contribuisce alla definizione delle strategie, alla diffusione di innovazioni e alla collaborazione con partner europei.



