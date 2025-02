Meloni, generale Vadalà commissario per Terra dei fuochi

Sarà il generale, Giuseppe Vadalà, il Commissario straordinario per la Terra dei fuochi, con "il compito di coordinare la bonifica del territorio, affidandogli poteri straordinari legati alle attività specificatamente indicate dalla sentenza della Cedu". Lo ha annunciato, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge sulla Pubblica Amministrazione.

In questo provvedimento, ha spiegato Meloni, "il governo ha voluto inserire delle norme che puntano ad affrontare e risolvere l'annosa questione legata all'inquinamento ambientale nella Terra dei fuochi".

Le norme sulla Terra dei fuochi e la nomina del Commissario unico, incluse nel decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, sono state introdotte "per garantire l'attuazione di quanto previsto dalla sentenza del 31 gennaio 2025 della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia per non aver adottato adeguate misure per fronteggiare l'inquinamento dell'area. Violazioni che risalgono nel tempo, in un contenzioso aperto da diversi anni". ha spiegato la premier.

Il generale Giuseppe Vadalà, in quanto Commissario unico, avrà "il compito di coordinare la bonifica del territorio", con "poteri straordinari legati alle attività specificatamente indicate dalla sentenza della Cedu", ha precisato Meloni.

"La norma - ha aggiunto - stabilisce, inoltre, che il Commissario unico è tenuto, entro sessanta giorni, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'arte e sulle azioni che intende intraprendere per arrivare all'obiettivo di bonifica e ripristino ambientale".

"Con la nomina del Commissario - ha rimarcato la presidente del Consiglio - il governo riporta ad un unico soggetto l'attuazione degli interventi di bonifica della Terra dei fuochi, che prima dipendevano da diversi livelli di governo, sia nazionale che territoriale. Quadro che ha impedito, finora, di completare in tempi accettabili gli interventi di bonifica. È l'ennesimo segnale di attenzione ad un territorio profondamente oltraggiato che da tempo chiede risposte concrete".



