"Irpini per l'Irpinia" sostiene Sant'Andrea di Conza

L'associazione "Irpini per l'Irpinia", costituita con l'obiettivo di realizzare progetti concreti per il territorio lo scorso 23 novembre, data di grande rilevanza storica, supporta la candidatura di Sant'Andrea di Conza a Capitale italiana della Cultura 2027. Il piccolo borgo, già selezionato tra le dieci città finaliste, sarebbe il primo Comune irpino a ottenere l'importante riconoscimento.

Mercoledì 26 febbraio 2025, a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si svolgeranno le audizioni pubbliche della giuria di esperti che valuterà i progetti presentati dai Comuni che si contendono il titolo. La delegazione di Sant'Andrea di Conza, guidata dal primo cittadino Pompeo d'Angola, sarà composta anche dai 25 sindaci della comunità altirpina. Nell'occasione, Sant'Andrea potrà illustrare la sua proposta che punta sull'importanza e sulla valorizzazione dei piccoli borghi, che rappresentano asse portante per uno sviluppo omogeneo di tutta l'Italia, come ha sottolineato d'Angola.

La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 28 marzo 2025. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.

L'associazione "Irpini per l'Irpinia", che illustrerà al pubblico il proprio programma delle attività il prossimo 5 aprile alle ore 16 nella sede di Confindustria Avellino, si augura che Sant'Andrea di Conza possa ottenere questo prestigioso riconoscimento che costituirebbe un risultato significativo per l'intera Irpinia e la vittoria delle aree interne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA