Esercito, workshop su comunicazione per militari e giornalisti

Incontro tra militari, giornalisti e addetti alla comunicazione nell'insegna dell'informazione, disinformazione, misinformazione, malinformazione. L'evento, organizzato dal Comando Forze Operative Sud dell'Esercito in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania e inserito tra gli appuntamenti di formazione obbligatoria, si terrà mercoledì 26 febbraio, alle 10, presso Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito, a Napoli. Sarà l'occasione per fare un'analisi su cause, pericoli, conseguenze della cattiva informazione, sulle possibili strategie per difendersi e sul Nuovo codice deontologico dei giornalisti che andrà in vigore il primo giugno 2025.

Al workshop interverranno Oreste Lo Pomo, Capo Redattore TGR Campania, Virgilio D'Antonio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, Stefano Balassone, docente di New media e gestione dell'informazione dell'Università Suor Orsola Benincasa, Alfonso Pirozzi, redattore Ansa Campania, il Colonnello Antonio Di Leonardo, Comandante del 28° Reggimento Comunicazioni Operative "Pavia" dell'Esercito.

Saluti del Comandante del Comfop Sud Generale di Corpo d'Armata Angelo Michele Ristuccia e del presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli; modererà il tenente Ilenia De Rosa, Ufficiale della Riserva Selezionata, giornalista.

L'incontro prevede l'approfondimento da parte dei relatori di argomenti di interesse del settore della comunicazione tramite esperienze dirette, utili per fornire spunti di riflessione per un confronto tra addetti alla Pubblica Informazione del Comfop Sud, operatori della comunicazione delle istituzioni locali e giornalisti. La partecipazione al corso dà diritto a sei crediti deontologici per formazione professionale continua dei giornalisti (Fpc).



