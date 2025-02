Eav: sciopero nazionale, servizio a rischio lunedì 24

Sciopero nazionale di 24 ore, lunedì sono a rischio i servizi di Eav. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come "per il giorno 24 febbraio 2025 l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato un'azione di sciopero generale nazionale di 24 ore".

Sempre dall'azienda di trasporti vengono resi noti i dati relativi alle adesioni durante le ultime astensioni dal lavoro proclamate dall'Usb, che sarebbero stati pari al 9,2% (in relazione allo sciopero generale nazionale di 24 ore del 13 dicembre 2024).

Eav fa sapere che lunedì prossimo il servizio sarà "garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30" e che "durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti". Le partenze garantite per ogni linea gestite dall'azienda sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.





