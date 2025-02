Comune S.Maria Capua Vetere dona area per nuova caserma dei CC

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha donato all'Arma dei Carabinieri l'area comunale di via Righi, destinata alla realizzazione della nuova Caserma, del Comando Compagnia e degli alloggi, nell'ambito del progetto "Casa del Carabiniere". L'atto notarile di donazione è stato formalizzato presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio di Napoli, a firmarlo il Comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta Manuel Scarso, il responsabile Area Governo del patrimonio della Direzione Regionale Campania Gianluca Laferola, il responsabile per la provincia di Caserta dell'Agenzia del Demanio Luca Franzese, il Sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra e la responsabile comunale del settore finanziario Giuseppina Celestino. Dopo la donazione, l'area è stata formalmente consegnata per uso governativo dall'Agenzia del Demanio al Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta e al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Grande soddisfazione per tutte le parti coinvolte, ad iniziare dal Prefetto di Caserta Lucia Volpe, che ha fortemente voluto che l'operazione di donazione andasse in porto, dal Sindaco Mirra e dal Comandante provinciale Scarso. Con la stipula dell'atto di donazione si procederà subito, grazie a fondi PNRR, alla fase di progettazione e costruzione dell'opera.



