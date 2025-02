Casa del Sociale, 'troppi ritardi, Comune Caserta chiarisca'

Più volte annunciata dal Comune di Caserta, resta ancora lontana la realizzazione della Casa del Sociale nell'immobile ex Onmi di viale Beneduce, per la cui ristrutturazione la Regione ha stanziato già da quasi un anno - era il marzo 2024 - i fondi pari a 700mila euro. Ma ad oggi non è stata ancora pubblicata dal Comune di Caserta sulle piattaforme digitali previste (Net4market e MEPA) la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori Eppure lo stesso Comune ha adottato nei mesi scorsi gli atti amministrativi propedeutici - tra delibera di giunta e determine dirigenziali - all'indizione della gara di appalto. A chiedere conto in un'interrogazione in Consiglio comunale degli oggettivi ritardi che si accumulano da anni, privando di una sede più volte promessa oltre 30 associazioni cittadine che si occupano di importanti servizi per la cittadinanza, fasce deboli incluse, sono i consiglieri comunali di Caserta Raffaele Giovine, del Movimento Caserta Decide, e Matteo Donisi, consigliere del Pd, dunque esponente del partito democratico di cui fa parte lo stesso sindaco Carlo Marino. "Si tratta di un progetto atteso da anni e di cui l'amministrazione si è fatta vanto - spiega Giovine - ma che nei fatti risulta ancora bloccato. Vogliamo sapere con esattezza quando sarà pubblicata la gara e quali sono i motivi di questo ritardo".

L'interrogazione chiede all'amministrazione comunale di fornire tempi certi sulla pubblicazione della gara, per garantire trasparenza e un rapido avvio dei lavori. "Non possiamo accettare che promesse e annunci si traducano in continui rinvii. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e a vedere finalmente avviata la riqualificazione di un edificio storico della città", conclude il consigliere Giovine.



