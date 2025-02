Al Madre visite guidate per donne in attesa e neomamme

Il Madre, museo napoletano di arte contemporanea, lancia le visite dedicate alle donne in gravidanza e alle neomamme: domenica 23 febbraio alle ore 15.30 al via con "Pre - Madre", un'iniziativa che intende promuovere l'idea di museo come luogo di aggregazione, che possa offrire conforto e cura in un momento così importante per la vita delle donne. Il percorso sarà facilitato, con tempi e modalità specifiche, strutturato per venire incontro alle esigenze delle donne in attesa o accompagnate dai loro piccoli. Il principio che guida l'iniziativa è quello dell'arte come grande risorsa di benessere, rigenerazione e potenziamento creativo sin dai primi mille giorni dal concepimento e soprattutto dai primissimi anni di vita.

La Fondazione regionale Donnaregina per le arti contemporanee - museo Madre propone per il prossimo fine settimana due appuntamenti speciali con visite guidate comprese nel biglietto di ingresso al museo: sabato 22 febbraio (ore 11.30) si andrà alla scoperta dell'esposizione Gli anni Cap.1 con la curatrice della mostra e direttrice del museo Eva Fabbris, mentre domenica 23 febbraio si svolgerà la visita alle opere della collezione permanente del museo, dedicata alle donne incinte e neomamme. Il nuovo calendario di eventi propone, ogni fine settimana, laboratori creativi concepiti per gruppi e scuole di varie fascia d'età, appuntamenti per famiglie, visite guidate, laboratori d'artista e progetti intergenerazionali in collaborazione con realtà locali.

Le visite sono comprese nel biglietto d'ingresso al museo Madre, prenotabili sul sito Eventbrite fino ad esaurimento dei posti disponibili.



