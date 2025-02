Vesuvio: cantiere edile trasformato in discarica, 4 denunce

Avrebbero trasformato un'area di cantiere in una vera e propria discarica illegale: per questo motivo quattro persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria con l'accusa di gestione illecita di rifiuti.

I carabinieri del reparto parco nazionale del Vesuvio di San Sebastiano al Vesuvio, insieme ai militari dell'Arma del nucleo parco di Torre del Greco, nell'ambito dei controlli volti a contrastare l'abusivismo edilizio ed altri illeciti ambientali, hanno posto sotto sequestro una superficie di mille metri quadrati. Da quanto emerso, si tratta di un'area di cantiere edilizio dove sarebbero stati illecitamente smaltiti copiosi quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Parte degli scarti, da quanto trapela, sarebbero stati rinvenuti in parte interrati, mescolati tra loro ed a contatto con il suolo nudo.

L'attività di controllo ha consentito di denunciare quattro persone ritenute responsabili dell'illecito smaltimento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA