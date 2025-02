Vendono sigarette contrabbando in casa, coniugi in manette

Vendeva sigarette di contrabbando nel proprio domicilio la coppia di coniugi di 56 e 57 anni arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri ad Aversa (Caserta). I militari della locale stazione dell'Arma sono andati a bussare alla porta di casa dei coniugi verso l'ora di pranzo perchè insospettiti dal continuo via vai di persone; marito e moglie li hanno accolti come se non avessero nulla da nascondere, dicendo di aver appena mangiato, ma i carabinieri si sono subito diretti verso la sala da pranzo, dove invece dei piatti c'erano degli scatoloni contenenti sigarette di contrabbando. E' quindi scattata un'accurata perquisizione domiciliare, e negli armadi della camera da letto sono stati rinvenuti altri scatoloni con sigarette di contrabbando, e anche tre fogli di carta di un block notes su cui erano stati appuntati i dati relativi alla vendita delle sigarette. Alla fine i carabinieri hanno trovato e sequestrato 1700 pacchetti di sigarette, che saranno inviati ai Monopoli di Stati per la successiva distruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA