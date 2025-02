Trovato in possesso di droga,arrestato 34enne nel Napoletano

Una persona arrestata per detenzione illecita di stupefacenti, altra droga e proiettili sequestrati. È il bilancio di una giornata di controlli eseguiti a seguito degli ultimi episodi verificatisi a Torre Annunziata dagli agenti del locale commissariato di polizia e della Squadra Mobile, con il supporto di personale del reparto prevenzione crimine Campania, del reparto mobile di Napoli, di un'unità cinofila antidroga dell'ufficio prevenzione generale e della polizia scientifica, con l'ausilio di personale dei vigili del fuoco. La zona più interessata è stata quella del rione Penniniello e le aree ad esso limitrofe: obiettivo, implementare la sicurezza dei residenti e contrastare episodi illeciti, provando a prevenire possibili azioni delittuose.

Nel corso delle attività, le forze dell'ordine hanno identificato 213 persone e controllato 108 veicoli. In particolare, i poliziotti hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni trovato in possesso di diversi involucri di marijuana del peso complessivo di 221 grammi e un bilancino di precisione.

Inoltre, ispezionando le aree comuni del rione Penniniello, sono stati rinvenuti e sequestrati 85 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e due bossoli calibro 7,65.

Infine gli agenti hanno controllato otto persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.





