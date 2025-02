Stupri a Caivano, messa alla prova di due anni per un minore

Ha ottenuto una "messa alla prova" della durata di due anni uno dei minorenni coinvolti nello stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni del Parco Verde di Caivano. Complessivamente furono sette i minorenni coinvolti negli abusi sessuali ai danni delle due bambine, tre dei quali condannati lo scorso luglio: due a nove anni di reclusione e uno a dieci anni. Domani, davanti al giudice del Tribunale dei minorenni di Napoli Angela Draetta, ci sarà il processo in abbreviato per i restanti tre.

Lo scorso 12 febbraio, a Napoli, è iniziato il processo di appello per i due maggiorenni coinvolti nelle stesse violenze, condannati in primo grado, dal Tribunale di Napoli Nord, a 12 anni e 5 mesi, e 13 anni e 4 mesi di reclusione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA