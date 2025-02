Studenti Federico II selezionati per viaggio scambio in Cina

C'è anche una rappresentanza degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico tra i 100 universitari, selezionati in 22 Atenei italiani, per partecipare al programma Young Envoys Scholarship (YES), lanciato lo scorso novembre nella capitale cinese, durante il 'China-Italy University Presidents' Dialogue, organizzato dall'Università di Pechino. L'incontro è stato parte del Forum della Cultura organizzato a Pechino in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sono otto gli studenti della Federico II che avranno l'opportunità, dal 22 al 31 marzo, di visitare la Cina, di dialogare con i coetanei cinesi, di recarsi in note aziende cinesi, ma anche aziende italiane che sono attive in Cina, esplorare la storia e la cultura cinese antica, sperimentare la vita universitaria cinese e svolgere anche attività sportive e artistiche.

"Per questi ragazzi sarà un 'esperienza bellissima ma soprattutto un'importante occasione formativa - ha detto la pro rettrice della Federico II, Angela Zampella, nel corso di un incontro con gli otto studenti - e li aspettiamo al loro ritorno per condividere anche con gli altri studenti federiciani quello che hanno vissuto e appreso da questo viaggio di scambio culturale".

Gli studenti federiciani saranno inizialmente divisi in due gruppi: uno andrà nella città di Xi'an e l'altro nella città di Chengdu, per poi ritrovarsi tutti insieme a Pechino. A portare avanti il programma YES è la China Education Association fon International Exchange (CEAIE), e in questa occasione porterà avanti l'organizzazione di coordinamento dello scambio educativo degli studenti italiani.



