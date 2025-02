Pestato a sangue dal branco nell'Avellinese,caso vicino a svolta

Potrebbero essere vicine ad una svolta le indagini sull'aggressione ai danni di un giovane di 20 anni di Cesinali, in provincia di Avellino, pestato a sangue da almeno quattro persone nelle prime ore di domenica scorsa.

Le immagini degli aggressori, registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sono al vaglio dei carabinieri per identificare i responsabili. Il giovane stava tornando a casa a piedi dopo aver trascorso la serata assieme ad amici quando venne attirato in una trappola da almeno quattro persone, probabilmente sue conoscenze, che lo invitarono a salire in auto per poi dirigersi in una zona periferica del paese dove è scattata la brutale aggressione con calci e pugni.

Il giovane è stato ricoverato in ospedale ad Avellino con trenta giorni di prognosi per le vaste ferite e tumefazioni riportate al volto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA