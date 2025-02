Nicolò, in aumento istanze di accesso al Fondo antiracket

In tutta Italia dal 1 gennaio ad oggi "sono circa quaranta le istanze di accesso al Fondo (antiracket e antiusura, ndr), con un importante aumento rispetto allo scorso anno". A dirlo il commissario straordinario di Governo per il contrasto al racket e all'usura, prefetto Mariagrazia Nicolò, interpellata dai cronisti nel corso della passeggiata antiracket nel quartiere napoletano di Ponticelli, organizzata dalla federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane.

"Tengo però a precisare - sottolinea - che le istanze di accesso al Fondo non significa denuncia. Nel senso che presupposto essenziale è la denuncia ma non c'è un allineamento temporale: potrebbero trattarsi di denunce che risalgono agli anni precedenti. Io parlo di istanze di accesso al Fondo, lo vorrei precisare".

Nicolò ha scoperto la prima delle delle nove targhe antiracket installate davanti agli esercizi commerciali in via Madonnelle, assieme al coordinamento Fai Campania, forze dell'ordine e rappresentanti delle istituzioni. "Ai commercianti dico che la presenza di tutti questi cittadini e dei commercianti che hanno preso posizione nei confronti della criminalità organizzata è molto importante. E la presenza soprattutto delle istituzioni qui sta a significare che lo Stato c'è e li può accompagnare in un percorso, quello della denuncia, che sicuramente non è facile però non vivono una condizione di isolamento e in questo le associazioni antiracket svolgono un ruolo importante".

"Siamo nella fase in cui non bisogna far vivere condizioni di solitudine e isolamento. Le istituzioni ci sono - ha spiegato -.

Abbiamo bisogno solo di uno scatto di ribellione da parte della cittadinanza, decidere da quale parte stare. E stare da parte della legalità e dello Stato è sempre una vittoria".

A chi le chiede se arrivano denunce, risponde: "Io mi occupo di istanze, le denunce ci sono, sono in calo rispetto al trend degli anni passati: per quanto concerne quelle per estorsioni, tutto sommato, i numeri sono sempre importanti. In quelle per usura, purtroppo, abbiamo un calo".



