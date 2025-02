Nel Napoletano marito e moglie arrestati per droga

Marito e moglie arrestati per droga. Sono stati i carabinieri della stazione di Caivano ad effettuare un blitz nel loro appartamento di Cardito e a scoprire hashih, cocaina, crack.

Quando i militari sono arrivati a casa de 43enne Rocco La Scaleia, già sottoposto agli arresti domiciliari, la moglie ha tentato invano di nascondere la droga in casa della vicina. I militari hanno bloccato i due e hanno rinvenuto e sequestrato 60 stecche di hashish per 164 grammi e 2 pacchi con all'interno 376 grammi di marijuana. Sequestrati anche 5 blocchi di cocaina per un peso di un chilo e 189 grammi e 58 grammi di crack. Non è mancato il materiale per il confezionamento per lo stupefacente.





