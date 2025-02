Massimo Ranieri a Napoli, cambiano alcune date dello spettacolo

Cambia il calendario dello spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo' di Massimo Ranieri al Teatro Diana di Napoli per "indisposizioni dell'artista" come fa sapere una nota (spettacoli inizialmente programmati da oggi al 23 febbraio e dal 2 al 6 aprile ).

Oggi, 18 febbraio ore 21, lo spettacolo è annullato (i biglietti potranno essere recuperati tramite spostamento nelle date di mercoledì 2 aprile, ore 21, e giovedì 3 aprile sempre alle 21, o avere il rimborso al botteghino del Teatro). Domani, mercoledì 19 febbraio (ore 17:30) spettacolo spostato a lunedì 24 febbraio (ore 17:30) con gli stessi posti e uguale titolo di accesso (abbonamento o biglietto). Giovedì 20 febbraio (ore 21) spettacolo spostato a lunedì 7 aprile ore 21 (stessi posti e stesso biglietto). Lo spettacolo è un viaggio tra canto, recitazione, danza, brani cult, sketch e racconti inediti.





