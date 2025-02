Lite in appartamento a Napoli, un ferito grave in ospedale

Due persone sono rimaste ferite nel corso di una lite scoppiata la scorsa notte in un appartamento del centro, a Napoli.

Uno dei ferito è particolarmente grave: i sanitari dell'ospedale Vecchio Pellegrini lo stanno sottoponendo a un delicato intervento chirurgico.

Sulla lite, degenerata in una abitazione che si trova in vico Politi, sono in corso indagini da parte dell'Upg della Questura di Napoli e del commissariato Dante, coordinate dall'autorità giudiziaria, finalizzate a ricostruire il movente e la dinamica dell'accaduto.



