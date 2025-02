Le note di Puccini e Caruso protagoniste sul Vesuvio

Ricordare due grandi musicisti e promuovere alcuni dei luoghi più belli tra quelli posti a ridosso del Vesuvio: è il senso di "MousikArte-Puccini 100 Caruso 150", la rassegna promossa dal centro studi Mousikè ETS con il contributo della Regione Campania attraverso l'agenzia regionale Campania Turismo, il Comune di Ottaviano, l'ente parco nazionale del Vesuvio e il patrocinio morale dei Comuni di Somma Vesuviana e Boscoreale e dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il programma, partito a fine dicembre, proseguirà fino al 30 marzo e prevede una serie di eventi che interesseranno Ottaviano, Somma Vesuviana, Boscoreale ed Ercolano, toccando luoghi di grande fascino storico e naturalistico, tra cui il castello Mediceo di Ottaviano, l'osservatorio vesuviano di Ercolano, l'Antiquarium di Boscoreale, Villa Augustea di Somma Vesuviana e il museo del parco nazionale del Vesuvio. La manifestazione cade in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini e a 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso.

"Ogni appuntamento - dicono i promotori - sarà un'occasione per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio vesuviano attraverso la musica e l'arte, con esibizioni di solisti, orchestre, voci recitanti, mostre di pittura e scultura e momenti di approfondimento letterario. Non mancheranno visite guidate nei luoghi che ospiteranno gli eventi e ai sentieri del parco nazionale, per conciliare l'arte, la musica, le bellezze storiche, architettoniche e ambientali del parco nazionale e della sua biodiversità".

Giuseppe D'Antuono, presidente del centro studi Mousikè, afferma: "MousikArte è un sogno che diventa realtà: portare la musica di Puccini e Caruso nei luoghi che raccontano la storia e l'anima del territorio vesuviano. Sarà un viaggio tra emozioni e scoperte, che speriamo possa coinvolgere un pubblico sempre più ampio, avvicinandolo alla grande tradizione musicale italiana".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA