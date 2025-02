Instituto Cervantes celebra a Napoli Mariano Fortuny y Madrazo

L'Instituto Cervantes di Napoli rende omaggio ad una delle figure più importanti del panorama artistico europeo: Mariano Fortuny y Madrazo (Granada 1871-Venezia 1949). Giovedì 20 febbraio, alle 10.30, nella Sala Caratteri della Fondazione Foqus, si terrà una conferenza della storica dell'arte María del Mar Villafranca Jiménez dedicata al poliedrico artista andaluso. La presidentessa dell'Associazione FortunyM Culture, Villafranca Jiménez, analizzerà la filosofia e le opere dell'artista originario di Granada, ma veneziano d'adozione.

Artista dai molteplici interessi, Mariano Fortuny - sottolinea una nota - "è stato uno studioso instancabile e un formidabile sperimentatore, vissuto tra Ottocento e Novecento in un contesto geopolitico di continui cambiamenti, tra rivoluzioni e tensioni economiche, sociali e culturali. Creatore eclettico - mago, alchimista, artista, artigiano e inventore - la sua inclinazione alla sperimentazione ha trovato spazio fertile in diversi ambiti artistici: pittura, scultura, incisione, fotografia, cinematografia nascente, teatro, illuminotecnica, design, moda e tessuti decorativi". "Dalle sorgenti del proprio eclettismo - si evidenzia ancora ha inventato processi produttivi, concepito nuovi materiali e progettato strumenti che non ha esitato a brevettare e sviluppare, trasferendone le possibilità di applicazione e adattamento su ampia scala. I suoi contributi creativi hanno ampliato i limiti dell'arte tradizionale per entrare in percorsi di innovazione e sperimentazione artistica".



