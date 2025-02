In un podcast Sky la storia di perdono di Lucia Di Mauro

Quando ha incontrato per la prima volta uno degli assassini di suo marito, una guardia giurata uccisa a Napoli nel 2009, "pensavo di vedere un mostro, come immaginavo da anni, invece ho visto un bambino in lacrime, l'ho visto tremare e soffrire e l'ho abbracciato". E' uno dei momenti più toccanti della storia di Lucia Di Mauro Montanino, raccontata nel podcast di Sky Tg24 e Kayros 'L'abbraccio che ripara - perdonare un delitto', disponibile da oggi su Sky Tg24 Insider e dal 27 febbraio su tutte le piattaforme.

Il podcast, che a marzo diventerà anche un documentario, è stato scritto e ideato da Niccolò Agliardi, realizzato da Vois in collaborazione con Fondazione Cariplo ed è stato presentato oggi nella comunità di accoglienza per minori Kayros di Don Claudio Burgio.



