Identificato cadavere trovato sulla spiaggia a Procida

È stato identificato il cadavere ritrovato sulla spiaggia della Chiaiolella a Procida il 3 febbraio scorso: è quello di un 73enne originario di Cervinara, in provincia di Avellino.

Due giorni prima dell'uomo, incensurato, era stata denunciata la scomparsa; sul corpo dell'uomo era stata trovata una vasta ferita alla testa.

Sulle cause del decesso intanto continuano ad indagare i carabinieri della compagnia di Ischia e della stazione di Procida, in attesa degli esiti della autopsia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA