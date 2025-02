Generale La Gala in visita a compagnie Cc di Giugliano e Marano

Questa mattina, il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri "Campania", ha fatto visita alle compagnie Carabinieri di Giugliano in Campania e Marano, incontrando il personale impegnato.

A Giugliano è stato accolto dal comandante della Compagnia, dai militari in servizio e da una rappresentanza dell'associazione nazionale Carabinieri. Durante l'incontro, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri, sottolineando come il loro impegno sia essenziale per il mantenimento della sicurezza e della legalità in un'area complessa e variegata, teatro di episodi di criminalità. "La vostra presenza sia un punto di riferimento per la comunità - ha detto il Generale - una garanzia per i cittadini onesti che vogliono vivere in un ambiente sicuro e sereno. Il vostro impegno costante fa la differenza". Durante la visita, il generale ha elogiato l'efficacia delle attività di controllo. Ha anche incoraggiato i militari a proseguire con determinazione nella loro missione.

Successivamente, il comandante della Legione Campania si è spostato a Marano, dove ha incontrato il personale della locale Compagnia. Anche qui, ha voluto esprimere il suo riconoscimento per l'impegno profuso dai Carabinieri nel contrasto ai reati predatori, allo spaccio di droga e alle attività della criminalità organizzata. "Ogni giorno dimostrate dedizione e senso del dovere in un contesto non semplice - ha affermato La Gala rivolgendosi ai militari - e la vostra capacità di rispondere con professionalità e determinazione alle sfide quotidiane è motivo di orgoglio per tutta l'Arma". Il generale ha poi sottolineato l'importanza del rapporto con la cittadinanza, evidenziando come il dialogo con i cittadini e la collaborazione con le istituzioni locali siano elementi fondamentali per un'azione efficace sul territorio. "Non siete solo tutori dell'ordine, ma anche un punto di riferimento per le persone che si affidano a voi per la loro sicurezza. La fiducia della comunità si costruisce con la presenza costante, la disponibilità all'ascolto e la prontezza nell'intervenire quando necessario - ha aggiunto - Siate orgogliosi della vostra missione perché ogni vostro sforzo può contribuire a rendere questa terra un posto migliore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA