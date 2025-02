"Forcella in musica!",il 22 febbraio primo appuntamento del 2025

Nato dalla sinergia tra l'Arcidiocesi di Napoli e l'Associazione Discantus, con la direzione artistica di Luigi Grima, "Forcella in musica!" propone il primo appuntamento del 2025 sabato prossimo, 22 febbraio, alle 19.30, nella chiesa di San Giorgio maggiore, con il concerto dal titolo "La voce del cuore" con la partecipazione del Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo diretto da Stefania Rinaldi e accompagnato al pianoforte da Luigi del Prete. Il programma va dall'opera al jazz, dal classico al moderno, con un tocco di tradizione napoletana.

"Forcella in musica!" è sostenuto dal Rotary club Chiaia, Rotary club Napoli e dal Distretto 2101 Campania. Questi gli appuntamenti in calendario, oltrea quello del 22 febbraio: 8 marzo ore 19.30, Sanità e Forcella unite nella musica!, Piccola orchestra di Forcella e Orchestra Sanitansamble, Paolo Acunzo, direttore; 5 aprile, ore 19.30, Sax mon amour, Duæ Siciliæ Saxophone ensemble, Gianfranco Brundo, direttore.



