Ciciliano, nessun elemento per innalzare allerta Campi Flegrei

Il livello di allerta nei Campi Flegrei per ora resta al livello giallo: "Passare all'arancione - ha detto giungendo a Pozzuoli il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano - è nelle prerogative della Commissione Grandi rischi, ma penso che in questo momento non ci sia nessun tipo di indicazione o indice che possa far passare all'arancione".

Ciciliano sta partecipando a un incontro con i cittadini dei Campi Flegrei nella sede della Protezione civile a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli.



