Ciciliano, bisogna convivere con la natura dei Campi Flegrei

"Ci sono state oltre 500 scosse di cui almeno cinque particolarmente importanti e molto percepite, soprattutto la notte. Fanno parte della natura geologica di queste terre, sono fenomeni che esistono da migliaia di anni e che rimarranno presenti qui per altre migliaia di anni". Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo nazionale della Protezione civile, giungendo a Monteruscello per l'incontro con i cittadini sull'emergenza sismica nei Campi Flegrei. "E' ora ovvio che bisogna convivere con la realtà geologica del territorio, è una cosa ineludibile. Se qualcuno vuole evitare di sentire le scosse semplicemente deve andare via da questa zona, mi pare di tutta evidenza".

"Serve oggi un ragionamento - ha aggiunto - di maturità da parte della popolazione e degli enti territoriali. Comuni e Regione si sono messi in moto e hanno applicato le attività previste dal piano di protezione civile, con la realizzazione e l'apertura delle aree di accoglienza e delle aree di attesa.

Questo sistema ha funzionato, significa che quindi l'attività di prevenzione con le attività addestrative esercitative che si sono fatte nel recente passato è servita, e soprattutto che sta maturando la consapevolezza dei cittadini delle aree interessate".



