Cani maltrattati con collari illegali, denunciato dai Cc

Aveva applicato ai cani dei collari illegali, i cosiddetti "morsi", che impedivano agli animali di chiudere la bocca e masticare; è stato per questo denunciato a Castel Morrone (Caserta) dai carabinieri un 41enne intento a raccogliere tartufi in un'area boscata.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta sono intervenuti nei pressi della struttura sportiva denominata "Palamaggiò", una volta tempio del basket casertano immerso in un'area dove ci sono boschi; qui hanno sorpreso il 41enne mentre cercava funghi con due cani di razza meticcia, ai quali aveva apposto dei collari artigianali, da lui stesso modificati, ai quali aveva aggiunto un "morso" di forma cilindrica in plastica dura, che bloccava la bocca dei cani per impedire loro la masticazione.

I militari dell'Arma hanno richiesto l'intervento dei medici veterinari della Asl di Caserta, che hanno visionato i collari privi di omologazione accertando come la loro apposizione all'interno della bocca del cane configurasse una situazione di maltrattamento, impedendo all'animale lo svolgimento delle sue normali funzioni fisiologiche. E' scattata quindi la denuncia del 41enne per il reato di maltrattamento di animali con il sequestro dei collari illegali.



