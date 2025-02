Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a San Nicola di Centola, nel Cilento. La vittima è un 52enne di Battipaglia.

L'uomo stava aiutando un amico in un intervento di potatura di alcuni alberi quando, probabilmente in seguito al cedimento di un ramo, è caduto da un'altezza di circa due metri. E' morto nell'impatto col terreno.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri.



