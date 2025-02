Appuntamento al Cilea per celebrare la musica degli Avion Travel

La Piccola Orchestra Avion Travel, nota come Avion Travel, si esibirà ne Teatro Cilea di Napoli in quattro concerti: giovedì 20, venerdì 21, sabato 22 febbraio (ore 21) e domenica 23 (ore 18). Fondata a Caserta nel 1980, la band, sottolinea una nota, "ha attraversato con successo generi come rock, pop e new wave, spaziando anche tra cinema, teatro e tradizione musicale italiana. La loro musica, un mix di sperimentazione e melodie, li ha resi un punto di riferimento nella scena musicale italiana e internazionale".

La nuova formazione include Peppe Servillo (voce), Peppe D'Argenzio (sax), Flavio D'Ancona (tastiere), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria). Considerati "un istituto culturale" della musica italiana, come si si evidenzia, "gli Avion Travel hanno collaborato con grandi nomi del cinema e del teatro e partecipato a festival internazionali, ridefinendo i confini della musica popolare e d'autore con un sound unico e innovativo".

"Per noi della provincia Napoli è sempre stata un po' Nashville e un po' New Orleans. Suonare al Teatro Cilea per quattro sere di seguito è uno dei regali più belli che potessimo ricevere da questa città. Dal primo concerto al Teatro Posillipo (Rock e i suoi Fratelli; primi anni Ottanta) fino al ultimo in Piazza Plebiscito (Restate a Napoli, 2022) suonare in questa città per noi ha sempre avuto il senso di un traguardo e di una ripartenza" dicono i componenti della band.



