Violoncellista Zlatomir Fung a Napoli tra Brahms, Martucci, Fano

Zlatomir Fung, star acclamata della musica d'oltreoceano, sarà in concerto, il 20 febbraio (ore 20.30) nel Teatro Sannazaro di Napoli, per la stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Musiche di Brahms, Martucci, Fano e Dello Joio compongono il programma musicale che il violoncellista americano, il più giovane ad aver vinto, nel 2019 a vent'anni, il premio "Tchaikovsky" di Mosca, eseguirà accompagnato in scena dal pianista Richard Fu. Entrambi giovanissimi (meno di 50 anni in due), con passaporto statunitense, sebbene siano chiare le loro origini cinesi, i due musicisti sono attualmente considerati tra i talenti più promettenti della scena musicale internazionale.

Per il loro debutto a Napoli, Zlatomir Fung e Richard Fu presentano un programma che propone l'ascolto della "Sonata n. 2 in fa maggiore per violoncello e pianoforte op. 99" capolavoro di Johannes Brahms e la "prima esecuzione" italiana di "Due per Due: per violoncello e pianoforte", opera (del 2012) del compositore statunitense Justin Dello Joio. Il tutto preceduto dall'omaggio al compositore e direttore d'orchestra Guido Alberto Fano di cui si celebra il 150mo anniversario della nascita e del quale eseguono due composizioni per violoncello e pianoforte: "Andante sostenuto" (del 1894) e "Allegretto scherzoso" (del 1932). A seguire, alle opere di Fano i due musicisti accostano la "Sonata in fa diesis minore op. 52", partitura di rarissimo ascolto composta nel 1884 da Giuseppe Martucci.

"Una sequenza di particolare suggestione e tutt'altro che casuale - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell'Associazione Scarlatti - che trova riscontro nei molteplici incroci, d'arte e di vita, condivisi da questi grandi musicisti, protagonisti, agli inizi del Novecento, di una costante e meritoria opera di diffusione nel nostro Paese del repertorio di musica strumentale. Fano, allievo di Martucci presso il Liceo musicale di Bologna (dove si diplomerà nel 1897), condividerà con il suo maestro, in seguito ed i anni diversi, la prestigiosa esperienza della direzione del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli (Martucci dal 1902 e Fano dal 1912)".



