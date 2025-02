Viaggiodanza, la academy itinerante a 'Danzainfiera'

ViaggioDANZA, la prima Academy itinerante in Italia dedicata all'alta formazione coreutica (da oltre 15 anni collabora con più di 250 scuole su tutto il territorio nazionale e ha formato oltre 4.000 ballerini), sarà presente a Danzainfiera, il più grande evento internazionale dedicato alla danza, in programma a Firenze dal 21 al 23 febbraio 2025.

Con un programma ricco di iniziative per supportare e valorizzare i giovani talenti, il format di successo torna nella città del giglio per offrire opportunità di crescita artistica e professionale attraverso premi, azione di scouting, competizioni e percorsi formativi.

Diverse le azioni che si dirameranno durante i tre giorni di evento. In primis quella di talent scouting, che avverrà in due rassegne specifiche: Dance e Junior Parade, storica vetrina under 14 nata a Danzainfiera per dare spazio a chiunque frequenti un corso di danza e abbia voglia di esprimersi sul palco, insieme ai compagni di corso, in un contesto non competitivo; e Danzando con il cuore, rassegna coreografica inclusiva (grande spazio alle danze paralimpiche integrate) aperta a tutte le realtà della danza, giunta alla sua 13esima edizione, promossa da OPES Comitato Regionale Toscana, settore danza, guidato da Stefano Rossi. Viaggiodanza andrà alla scoperta di talenti anche durante la lezione di danza classica sponsorizzata dalla Academy Itinerante con Cristina Amodio, guest teacher in tutti gli enti lirici italiani e in compagnie europee.

Presso lo stand ufficiale di Viaggiodanza inoltre avverrà la premiazione ufficiale del ShowDance & Video Contest, competizione appena conclusa sul canale YouTube del progetto.

Dopo essersi candidati e esibiti online, i 29 vincitori, provenienti da tutta Italia, riceveranno l'ambito riconoscimento dal vivo. Le scuole vincitrici sono: Equilibrio ASD Roma, Art'in Te Centro Danza Signa (FI), Essenzialmente Danza Us Acli Crema, Arte in Movimento Reggio Calabria, ASD Tony Dance Tito (PZ), New Crazy Dance Sanremo, ASD Helianthus Puntodanza Mantova, Rules Dance Studio Pomezia (RM), ASD Gymmwell Valentano (VT), Rochelle Dance Studio Veroli (FR), ASD Arte Danza Immagine di Torrazza Piemonte (TO), Life Fitness Studio Filadelfia (VV), Elite ASD Venezia, Arte Danza Lecco, Hde-Mìa Accademia Broni (PV), Non Solo Danza Brandizzo (TO), Scarpette Rosse Casoria (NA), Arte in Movimento L'Aquila, Emme Formazione Danzatori Casoria (NA), B-Happy Dance Studio Orbassano (TO), Dance Academy Alzano Lombardo (BG), Dancing School Orbassano (TO), Pop Music School Svizzera, Centro di Formazione Danzarmonia Legnago (VR), Dance Theatre School Portogruaro (VE), ASD Divina Villa S. Giovanni (RC), Danzarte Viareggio, L.A.B Arnard (AO), New Royal Studio Monte Urano.

Grande novità del progetto sarà la presentazione della nuova offerta formativa dell'Academy itinerante ed il palinsesto 2025, nel quale rientra TALENTEDU. L'iniziativa di inclusione e responsabilità sociale è promossa da ValoreDanza, società sportiva che investe economicamente per creare formazione ed innovazione nel settore della danza attraverso la creazione di progetti coreutici Nello specifico, il progetto, coinvolgendo la comunità imprenditoriale, sostiene i danzatori promettenti e talentuosi. A loro vengono offerte borse di studio annuali, garantendo loro accesso a una formazione di alto livello e opportunità professionali.

«La nostra partecipazione rappresenta un'occasione unica per scoprire nuove promesse della danza, creare connessioni e rafforzare il legame tra cultura, formazione e sostenibilità sociale. Da sempre ho creduto nella costruzione di un sistema che vada oltre il semplice insegnamento tecnico, ma che sia in grado di fornire strumenti di crescita e accesso a un futuro dei danzatori», spiega Luisa Villani, fondatrice del progetto.

La mission è dare una possibilità a chi vuole cibarsi di quest'arte, ma anche a quelli che, nonostante il dono della danza, non hanno i mezzi per emergere. Grazie al supporto di aziende e organizzazioni, l'idea è quella di costruire un sistema virtuoso in cui il valore generato venga reinvestito per formare professionisti. La presenza a Danza in Fiera rappresenta un momento speciale per condividere questo percorso, una visione della danza sempre più accessibile, sostenibile e aperta a tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA