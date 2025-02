Usura ed estorsioni, nuove misure per due detenuti

Questa mattina la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della locale Squadra Mobile, ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti del 55enne Francesco Gentile e del 48enne Biagio Parisi attualmente detenuti, già condannati in via definitiva per associazione mafiosa, uno dei quali operativo, in passato, all'interno del clan "Pecoraro-Renna", attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe.

Questa misura cautelare è stata applicata dal Tribunale del Riesame di Salerno, in accoglimento dell'Appello presentato dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, in considerazione di alcuni episodi di usura. A far scattare le indagini, avviate dalla Squadra Mobile, è stata la denuncia di una delle vittime. Si è scoperto che gli indagati, avendo effettuato prestiti di denaro a due soggetti in difficoltà economiche, applicando tassi di interesse mensili tra il 20% e il 60%, avevano preteso la restituzione delle somme con condotte minatorie, supportate sia dalla loro appartenenza mafiosa, sia dalla particolare levatura criminale di uno di essi, in passato elemento di spicco del clan camorristico attivo nella Piana del Sele. I due soggetti sono stati ritenuti: l'uno, autore di un ulteriore prestito usurario dell'importo di cinquemila euro concesso ad un privato cittadino, da restituire entro 30 giorni, con interessi pari al 20%; l'altro, concorrente con il primo in due distinti episodi usurari commessi in danno di altrettanti soggetti in difficoltà economiche, applicando tassi di interesse mensili tra il 20% e il 60%.



