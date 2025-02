Università Parthenope, sigillo merito MUR alla cattedra UNESCO

Un importante riconoscimento per l'Università degli Studi di Napoli Parthenope: la cattedra UNESCO Innovation and Entrepreneurship Ecosystems in the Mediterranean and MENA Countries del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, coordinata dal professore Marco Ferretti, ha ricevuto il Sigillo di Merito conferito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Il premio attesta l'eccellenza della cattedra nel campo della ricerca e della formazione sull'innovazione e sull'imprenditorialità. Attraverso progetti innovativi e collaborazioni internazionali, la cattedra ha contribuito significativamente all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e alla promozione di ecosistemi imprenditoriali nelle regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente e Nord Africa.

L'obiettivo del corso di studio è promuovere l'imprenditorialità e stimolare la nascita e lo sviluppo di ecosistemi innovativi in queste aree. Coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda UNESCO 2030 per lo sviluppo sostenibile e con le strategie di sviluppo regionale e nazionale, la cattedra incentiva la partecipazione e lo sviluppo professionale di studenti, professionisti e personale d'istruzione, con particolare attenzione alle iniziative rivolte alle donne, per favorire l'uguaglianza di genere e la creazione di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità.

In particolare, il progetto, che si inserisce nel programma Dipartimento di Eccellenza, nasce da una consolidata collaborazione del DISAQ con istituzioni marocchine, tunisine e algerine, con le quali sono stati avviati progetti sul trasferimento delle conoscenze imprenditoriali e sull'occupabilità femminile. Il fine a lungo termine è migliorare e sviluppare le capacità necessarie alla creazione di ecosistemi di innovazione e imprenditorialità nelle aree coinvolte, promuovendo un approccio multidisciplinare che coinvolga università, enti governativi, imprese e istituzioni finanziarie. La creazione di un network dedicato mira a sviluppare hub innovativi capaci di favorire la crescita economica e ridurre i divari di sviluppo all'interno delle regioni interessate.

Inoltre, la cattedra si impegna a incrementare la consapevolezza sul potenziale economico e commerciale dei paesi del Mediterraneo e del MENA attraverso l'organizzazione di seminari, eventi e conferenze focalizzati sugli scenari economici delle regioni interessate, nonché la diffusione di studi e ricerche sulle dinamiche degli ecosistemi dell'innovazione e dell'imprenditorialità.

«Questo premio rafforza il nostro impegno nella ricerca e nella didattica orientata all'innovazione e all'imprenditorialità.

Continueremo a lavorare per sviluppare soluzioni innovative e per diffondere una cultura della responsabilità economica e dell'innovazione», dichiara il professore Marco Ferretti, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Il Sigillo di Merito rappresenta un ulteriore stimolo per l'Università Parthenope a consolidare il proprio ruolo di centro di eccellenza nella ricerca scientifica e nella formazione sull'innovazione e sull'imprenditorialità.

Per ulteriori informazioni sulle attività della Cattedra UNESCO e sui progetti in corso, si invita a visitare il sito ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.



