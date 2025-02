Trovato senza vita anziano scomparso nell'Avellinese

È stato trovato senza vita l'81enne ospite di una casa di riposo di Parolise, in provincia di Avellino, che mercoledì scorso si era allontanato facendo perdere le sue tracce. Il drammatico epilogo questa mattina quando il corpo dell'uomo, ex falegname originario di Fontanarosa, è stato trovato nelle campagne del comune di Salza Irpina, a pochi chilometri dalla struttura sanitaria.

Le ricerche, anche con l'ausilio di un elicottero, hanno visto impegnate cento persone tra Vigili del Fuoco, forze dell'Ordine, Protezione Civile e unità del Servizio alpino speleologico. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Montella che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Una dettagliata informativa verrà inviata alla Procura di Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA