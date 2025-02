Tra la gente dei Campi Flegrei, chi prega e chi sta in auto

"Dove non riesce l'uomo può intervenire la Madonna". Questa la frase con cui una signora di Pozzuoli ha dato inizio alla preghiera del rosario che una decina di persone stanno recitando all'esterno della chiesa di San Vincenzo, chiusa dallo scorso anno a causa dei danni provocati dal sisma. I puteolani sentono di nuovo la minaccia del terremoto e si radunano in preghiera in una città che sta vivendo nuovamente l'incubo del bradisismo.

Una difficoltà che si affronta nella quotidianità in diverse zone della città: ad esempio a via Artiaco a Pozzuoli, vicino via Campana, dove c'è un grande parco di case popolari gestito dall'Acer, l'agenzia regionale della Campania per le abitazioni.

In questo parco agli abitanti è capitato spesso di abbandonare le case dopo forti scosse e di dormire nelle loro automobili, ma ora chiedono al Comune di Pozzuoli di usare un grande prato, gestito dall'amministrazione, per attrezzare una tendopoli, in modo da dare agli abitanti la possibilità di potersi trasferire sotto le tende nelle notti in cui la terra trema. Una richiesta - spiegano i cittadini del parco - che hanno già fatto diverse volte e per la quale sperano di avere una risposta positiva visto che, come sottolineano, il Palasport non potrebbe raccogliere migliaia di persone.

Intanto oggi a Pozzuoli proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei vigili del fuoco che in mattinata sono intervenuti in diversi edifici sul lungomare, anche su un edificio di tre piani abitato, dove un vigile del fuoco ha picconato il muro di un balcone provocando la caduta di diversi mattoni ormai in bilico. Più in generale proseguono i controlli su palazzi e scuole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA