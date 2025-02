Sindaco Pozzuoli, sciame forte sta spaventando le persone

"Ci sono scosse che hanno una magnitudine importante, ma la cosa che stiamo monitorando è questo sciame che dura da un bel po' di giorni, cosa insolita, che non avviene da un bel po' di tempo. Questo sta spaventando le persone". Lo afferma il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, commentando il forte sciame sismico ai Campi Flegrei.

"Servono notizie tecnico-scientifiche - ha affermato Manzoni - perché sono queste che ora vuole sapere la comunità dei Campi Flegrei, al di là di tutte le attività che stiamo mettendo in campo, dando assistenza. La preoccupazione principale infatti sono queste continue scosse da diversi giorni. L'Osservatorio ci sta dando delle informazioni ma ho chiesto al capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano di raggiungerci sul territorio insieme a Mauro De Vito, direttore dell'Osservatorio sismico, per fare un incontro con la cittadinanza, proprio per affrontare i dubbi e rispondere a domande che ora la comunità vuole fare".



