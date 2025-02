Perde controllo e auto si capovolge, vittima in codice rosso

È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale "Moscati" di Avellino un automobilista vittima di un incidente stradale sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Era alla guida di un'auto che procedeva in direzione Salerno quando per cause in corso di accertamento ha sbandato e si è capovolta.

Non sono stati coinvolti altri automezzi. Sul posto Vigili del Fuoco e personale dell'Anas che insieme alla Polstrada hanno partecipato alle operazioni di soccorso e messo in sicurezza la viabilità.



