Nuova scossa di terremoto magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei

Dopo quella di ieri di uguale intensità, un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco dopo la mezzanotte nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 00:19 con ipocentro a soli due km di profondità ed epicentro a cinque km da Pozzuoli.

Due scosse di terremoto di magnitudo 3 si erano già verificate in rapida sequenza in zona nella tarda serata di ieri: hanno avuto luogo rispettivamente alle 23:45 e alle 23:46 con ipocentro a tre chilometri di profondità. Sono state sette in totale le scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2 registrate nella giornata, la più forte delle quali di magnitudo 3.9 alle 15:30.



