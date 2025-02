L'Euforia di Barbara Foria rimandata al 5 aprile

La stagione di Che Comico, ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, comunica che lo spettacolo "Euforia" di Barbara Foria, inizialmente previsto per sabato 15 febbraio, è stato posticipato a sabato 5 aprile a causa di un impegno improrogabile dell'artista.

Barbara Foria parteciperà infatti al Festival di Sanremo 2025 in qualità di inviata speciale per "La Vita in Diretta", programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Dal 10 al 14 febbraio, insieme a Ema Stokholma, Foria racconterà retroscena, curiosità e anticipazioni delle serate del Festival. Inoltre, sarà coinvolta nella programmazione speciale di RTL 102.5 dedicata al Festival e sabato 15 febbraio condurrà da studio il programma "Chi c'è c'è, chi non c'è non parla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA