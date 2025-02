In centinaia sul lungomare di Pozzuoli dopo sciame sismico

"Dopo la paura della scossa nel pomeriggio eravamo tornati a casa per la sera, ma stanotte quando è cominciato lo sciame sismico siamo scesi tutti a dormire in auto che ballavano". Così uno degli abitanti del lungomare di Pozzuoli descrive in una frase il difficile momento vissuto nella zona flegrea dopo una domenica da incubo, con due sciami di sisma, tra cui due scosse forti da 3.9 gradi. Oggi sul lungomare c'è tanta gente, passeggiano con i bambini come fosse domenica, ma invece è un lunedì di scuole chiuse a Pozzuoli e di paura per i terremoti che ormai si fanno sentire in continuazione. "Stanotte abbiamo dormito in auto - spiega uno degli abitanti - c'erano centinaia di macchine, non potevamo restare a casa con la paura. La viviamo noi adulti e dobbiamo anche stare vicini ai bambini e alle persone anziane che vivono con paure diverse ma forti di questa situazione". La tensione si sente sul lungomare che un cittadino definisce "bello e maledetto", visto che ci sono i vigili del fuoco che controllano le abitazioni davanti alla spiaggia e una camionetta di forze di polizia presente per dare serenità ai cittadini.

"I miei figli e i loro compagni di scuola sanno tutto dei terremoti e di cosa fare nelle scosse, sono ben preparati, ma ovviamente vivono la situazione con ansia". Così una delle mamme del lungomare puteolano parla dei figli che ridono sulle giostre ma hanno una piena consapevolezza della splendida ma difficile terra che vivono. "Io vivo qui da 15 anni - spiega la signora - perché sono nata in Puglia ma io e mio marito lavoriamo a Pozzuoli. Tra i bambini c'è tensione ma anche una importante consapevolezza. I miei hanno anche svolto temi in classe su quello che hanno imparato dalla protezione civile che ha fatto lezione in classe, spiegando il sisma, mostrando i sensori che usano per vedere se l'edificio viene danneggiato. Sapere è importante ma non toglie paura in loro come in noi adulti". Le scuole oggi sono chiuse per controlli, ma la consapevolezza fa venire i dubbi: "Non possiamo decidere all'improvviso - conclude la signora - di andare via, ma è un aspetto a cui cominciamo a pensare per il futuro".



