Fenailp: nasce S.O.S. Antiracket Antiusura

Un impegno concreto per la legalità. La FeNAILP (Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti) rafforza il proprio impegno nella tutela delle imprese contro il racket e l'usura attraverso S.O.S. Antiracket Antiusura, l'associazione specializzata nella difesa degli imprenditori e dei lavoratori autonomi vittime di reati estorsivi e usurari.

La collaborazione si prefigge lo scopo di contrastare il fenomeno dell'usura, del sovra indebitamento e delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico, offrendo assistenza concreta alle vittime e promuovendo la cultura della legalità attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici e progetti di prevenzione.

«Siamo in prima linea per supportare le vittime e accompagnarle in un percorso di riscatto. Lavoriamo per offrire assistenza qualificata, supporto legale e psicologico, ma soprattutto per restituire fiducia agli imprenditori che si sentono soli e senza via d'uscita», spiega Tommaso Battaglini, Presidente di S.O.S.

Antiracket Antiusura.

S.O.S. ANTIRACKET ANTIUSURA Grazie a questa nuova realtà si metteranno in campo una serie di iniziative volte a fornire assistenza e supporto legale agli imprenditori e commercianti vittime di usura ed estorsione, accompagnandoli nella denuncia e offrendo strumenti per uscire dal circolo vizioso dell'indebitamento illecito. Ma non solo. Sarà attivato uno sportello di ascolto e consulenza, con il supporto di esperti in materia di sovra indebitamento, credito agevolato e normativa antiusura; verranno promosse campagne di informazione e prevenzione, con incontri, seminari e dibattiti aperti ai commercianti e ai professionisti su come riconoscere e difendersi dal racket e dall'usura. La volontà è anche quella di collaborare con le istituzioni, le forze dell'ordine e la magistratura per garantire un'azione più efficace contro le infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale. Obiettivo ultimo quello di favorire l'accesso al credito legale e agevolato, sostenendo le imprese in difficoltà nell'ottenere finanziamenti leciti, in alternativa ai circuiti illeciti che spesso si trasformano in trappole per gli imprenditori.

LE DICHIARAZIONI FENAILP «Il racket e l'usura rappresentano un cancro per le imprese italiane, soffocandone la crescita e limitandone la libertà. Con questa collaborazione, la FeNAILP ribadisce il proprio impegno nel sostenere i suoi associati, garantendo loro strumenti concreti per denunciare e contrastare questi fenomeni criminosi», sottolinea Mario Arciuolo, segretario nazionale Fenailp. Ad evidenziare il ruolo chiave dell'associazione anche Sabato Pecoraro, Presidente Nazionale Fenailp: «Il nostro obiettivo è proteggere gli imprenditori e i commercianti da ogni forma di pressione criminale. La legalità è un pilastro fondamentale per il futuro delle nostre imprese, e con S.O.S. Antiracket Antiusura vogliamo offrire un sostegno concreto a chi ne ha bisogno», ribadisce Pecoraro.

IL NUMERO VERDE L'iniziativa dunque nasce con l'obiettivo di garantire un supporto più efficace e capillare alle imprese, offrendo strumenti concreti di assistenza e promuovendo azioni mirate alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità economica. Per chiunque abbia bisogno di supporto, è attivo il numero verde 800 983 363, attraverso il quale gli imprenditori e i commercianti possono ricevere assistenza e consulenza in modo riservato e sicuro.

LE IMPLICAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO «L'usura e il racket colpiscono duramente anche il comparto turistico, soffocando la crescita di attività che operano in un comparto essenziale e strategico dell'economia locale e nazionale. E' fondamentale affiancare gli imprenditori e garantire loro un ambiente sano e libero da condizionamenti. Con questa iniziativa, riaffermiamo il nostro ruolo di riferimento per gli imprenditori, offrendo un supporto concreto nella lotta alla criminalità economica e nella difesa della legalità», conclude Marco Sansiviero, Presidente Nazionale Fenailp Turismo.



