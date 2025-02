Droga nel wc per evitare controllo: arrestato nel Napoletano

Prova a disfarsi della droga detenuta in casa utilizzando il wc, ma lo stratagemma non sfugge ai carabinieri, che recuperano lo stupefacente e l'arrestano. È accaduto a Torre del Greco, dove i militari dell'Arma del locale nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio un incensurato di 29 anni.

Durante una perquisizione domiciliare, il giovane avrebbe infatti provato a disfarsi di alcune bustine di droga, lanciandole nel wc. I carabinieri, controllando il pozzetto di ispezione del sistema fognario, sono riusciti però a recuperare lo stupefacente, sequestrando undici grammi di hashish e tre dosi di cocaina.

In casa, inoltre, le forze dell'ordine hanno trovato circa 3.800 euro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione. Il 29enne è finito agli arresti domiciliari.



