Comitato nazionale Neapolis 2500, vertice alla Farnesina

Si è tenuta oggi alla Farnesina la seconda riunione del Comitato Nazionale Neapolis 2500, sotto la presidenza del Prefetto di Napoli Michele Di Bari. Alla riunione hanno preso parte tutti i membri del Comitato: Pupi Avati, Lucio D'Alessandro, Pasquale Ferrara, Salvatore Longobardi, Maria Luisa Faraone Mennella e Gennaro Sangiuliano.

La riunione, si legge in una nota, "ha consentito di mettere a punto le linee-guida sulle attività del Comitato e di analizzare in chiave operativa alcune iniziative già individuate per mettere Napoli al centro dell'attenzione nazionale, europea ed internazionale, tenendo conto non solo del suo retaggio storico-culturale, ma soprattutto del suo ruolo futuro nel contesto delle grandi trasformazioni in atto, sia dal punto di vista della valorizzazione attiva del patrimonio materiale ed immateriale che dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale". Il Comitato "ha convenuto di tenere sessioni a cadenza regolare ed intensa, al fine di predisporre in tempi rapidi un programma di iniziative da concentrare in un intervallo temporale definito, al fine di aumentarne l'impatto anche a livello di risonanza internazionale".

Il Comitato "ha confermato l'impegno alla massima collaborazione con tutte le istanze del territorio, a cominciare dal Comune di Napoli, coinvolgendo il più possibile i saperi del mondo artistico, accademico e produttivo al fine rappresentare al meglio l'articolata realtà socio-culturale, economica e creativa della città".



