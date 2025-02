Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, in azione talpa webuild

La più grande talpa meccanica - TBM - del Gruppo Webuild in Europa sta per accendere i motori il prossimo venerdì 21 febbraio sull'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, per lo scavo della Galleria Saginara sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, realizzato da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS Italiane). Scopo del progetto è la realizzazione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria tra le città di Battipaglia e Romagnano, con 20 gallerie e 19 viadotti.

L'evento si terrà nel Comune di Campagna (SA) alle ore 10.30, presso l'imbocco della Galleria Saginara (cantiere varco 3A - GI07 -- ZONA SCAVO TBM2), alla presenza di istituzioni, rappresentanti di Webuild e di RFI.

Con una testa fresante di oltre 13 metri di diametro, una lunghezza di 130 metri, un peso di 4.000 tonnellate, e 18 motori che generano una potenza complessiva di 10 Megawatt, la TBM green ed estremamente innovativa opererà grazie ad un team di oltre 100 tecnici altamente specializzati per funzionamento e manutenzione.

Sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria saranno complessivamente quattro le talpe operative per la realizzazione delle 8 gallerie naturali da scavare in meccanizzato.

I lavori del Lotto 1A, affidati al Consorzio Xenia, composto da Webuild (leader del consorzio), Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro, sono parte integrante del più ampio progetto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno-Reggio Calabria.



