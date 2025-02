Al via il primo dei tre step di 'Adotta una scuola'

"Lo sport rappresenta da sempre un potente strumento di aggregazione sociale e un veicolo di valori positivi per le nuove generazioni. Con questa consapevolezza, Cava Energia, in collaborazione con la Cavese 1919, continua il suo impegno a favore della comunità con l'iniziativa "Adotta una Scuola". Questo progetto nasce con l'obiettivo di avvicinare sempre più giovani e famiglie al mondo del calcio, trasformando lo stadio in un luogo di condivisione e crescita".

Dopo le prime attività di successo realizzate presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, l'iniziativa si amplia con una nuova e significativa opportunità: le mamme degli alunni dell'Istituto Balzico - Giovanni XXIII potranno assistere gratuitamente a tutte le partite casalinghe della Cavese 1919. Un gesto che non solo rafforza il legame tra la squadra e la cittadinanza, ma incentiva anche una maggiore partecipazione delle famiglie alla vita sportiva locale. I bambini under 10 accederanno gratuitamente, per un momento mamma-figlio anche allo stadio.

A partire dai prossimi giorni, le madri degli studenti interessate potranno ritirare il proprio ticket d'ingresso presso gli sportelli di Cava Energia. Questa iniziativa vuole sottolineare il valore della passione calcistica, che si trasmette di generazione in generazione, creando un filo conduttore tra passato, presente e futuro nel segno del biancoblu.

"Adotta una Scuola" non è solo un progetto legato allo sport, ma rappresenta un esempio concreto di come il calcio possa essere un punto di riferimento per la comunità, unendo persone di diverse età e contesti in un'unica grande passione. La Cavese 1919 e Cava Energia ribadiscono così il loro impegno nel sociale, promuovendo valori di inclusione, appartenenza e partecipazione attiva alla vita cittadina.

L'auspicio è che questa iniziativa possa diventare un modello da seguire, incentivando ulteriori progetti a sostegno delle famiglie e della crescita dei giovani attraverso lo sport. Il calcio, infatti, non è solo un gioco, ma un'opportunità di incontro e condivisione che può fare la differenza nel tessuto sociale di una comunità.

La passione per la Cavese si rinnova così, ancora una volta, nel cuore delle famiglie e tra le nuove generazioni, con l'entusiasmo e l'orgoglio di chi ama e sostiene la propria squadra.

Ma non è tutto. Il progetto si articolerà in altri due segmenti distinti. Oltre alle quote rosa allo stadio, "Adotta una Scuola" prevede anche la messa in sicurezza di 5 plessi di Cava de Tirreni per evitare incidenti in aree sensibili e l'assegnazione di borse di studio dal valore totale di euro 2.000 rivolto alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, attraverso il contest "Energia in movimento: il potere dello sport" che celebra lo sport come una straordinaria fonte di energia non solo fisica, ma anche mentale, emotiva e sociale.

Gli studenti potranno esplorare come l'energia - sotto tutte le sue forme - possa trasformare lo sport in un'esperienza di crescita, sfida e unione, attraverso la creatività e l'espressione personale.



