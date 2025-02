Tre giovani feriti in incidente a Capriglia

Grave incidente stradale la notte scorsa a Capriglia Irpina, in provincia di Avellino. Tre ragazzi di 18 anni sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita, dopo il ribaltamento della Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale il località Breccelle. Particolarmente impegnative le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con un'autogru, per recuperare i feriti rimasti incastrati all'interno dell'auto finita in un terrapieno.



