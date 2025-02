Sindaco di Bacoli, riunito centro operativo e attivati controlli

"L'abbiamo sentita tutti. Magnitudo 3.9, ed epicentro nel nostro golfo. Ho immediatamente riunito il Centro Operativo Comunale. Per rassicurare tutti i cittadini di Bacoli. E le migliaia di persone che oggi sono in visita nella nostra città". Lo scrive su Faceboo, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

"Ho attivato controlli precauzionali in tutte le scuole comunali ed alla rete idrica. In sinergia con il Prefetto di Napoli abbiamo avviato monitoraggi su tutto il territorio. Anche sui costoni in mare. Vi terrò costantemente aggiornati. Siamo operativi. Siamo al vostro fianco", sottolinea.



