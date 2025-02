Operai 'in nero', maxi sanzione da 245mila per imprenditore

Maxi sanzione da oltre 245mila euro della Guardia di Finanza di Casalnuovo, nel Napoletano, per il titolare di una ditta di Pollena Trocchia che utilizzava 21 lavoratori "in nero" nell'igienizzazione e nel successivo confezionamento di capi di abbigliamento usati in un capannone, esponendoli a elevati rischi per la salute, considerata la mancata salubrità dei locali dove si svolgevano le attività.

Le gravi violazioni alla normativa lavoristica, previdenziale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sono emerse durante un controllo eseguito nell'ambito del contrasto dell'economia sommersa e al lavoro irregolare del comando provinciale della Guardia di Finanza.

I militari hanno anche inviato all'Ispettorato del Lavoro una proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale, avviata qualche mese fa.



