Il Treno del Ricordo arriva a Roma Ostiense

Si è svolta alla Stazione ferroviaria di Roma Ostiense la visita istituzionale del "Treno del Ricordo", progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il treno storico messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane insieme con il Gruppo FS.

Il treno, partito il 10 febbraio scorso da Trieste con una solenne cerimonia alla quale era presente, tra gli altri, il ministro Carlo Nordio, in 7 tappe attraversa l'Italia ripercorrendo, con una mostra itinerante allestita all'interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra una volta fuggiti dalla Jugoslavia titina. Dopo Padova e Bologna, oggi è a Roma, poi raggiungerà Napoli e Lecce per concludere il suo viaggio a Sassari, con una cerimonia di chiusura a Fertilia, frazione di Alghero che nel 1948 accolse gli esuli partiti da Chioggia a bordo di 13 pescherecci.

Nelle 4 carrozze i visitatori possono conoscere la tragedia delle foibe e dell'esodo attraverso un percorso multimediale, con pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originali recitati da una voce narrante. In mostra ci sono anche masserizie degli esuli, conservate e custodite dall'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata nel Magazzino 18 di Trieste.

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Federico Mollicone, Presidente VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati e assessori della Regione Lazio e del Comune di Roma; dirigenti Ferrovie dello Stato Italiane.



