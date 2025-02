Due scosse a Napoli, la più forte di magnitudo 3.9. Epicentro ai Campi flegrei

E' di 3.9 la magnitudo della forte scossa di terremoto che è stata avvertita a Napoli. Secondo quanto segnala il sito Ingv la localizzazione è nei Campi Flegrei ad una profondità di 2 chilometri. Non si sono registrati danni. Un'altra lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 17.18, sempre ai Campi Flegrei. Questa volta, secondo quanto segnala l'Ingv, la magnitudo è stata di 2.3.

E' dalla scorsa notte che la terra trema ai Campi Flegrei: come segnala il sito dell'Ingv, ci sono state due scosse, alle 3.53 e alle 4.30, di magnitudo rispettivamente di 2.1 e 2.2.

"Alle 15:30 una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano". Lo scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. "Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada - sottolinea - Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0818551891".

E' stata avvertita anche a Procida la forte scossa di terremoto che alle 15.30 di oggi è stata registrata al largo di Bacoli. Sull'isola l'evento sismico è stato percepito chiaramente ovunque, da Marina Grande alla Chiaiolella: secondo diverse testimonianze è durato diversi secondi ed è stato caratterizzato da un sensibile movimento ondulatorio del suolo. Poco dopo la scossa la protezione civile isolana è stata contattata dalla Sala Operativa Regionale Unificata per coordinare un monitoraggio del territorio; i volontari hanno effettuato una perlustrazione per le strade dell'isola ma non hanno rilevato danni a persone o cose conseguenti al movimento tellurico così come al momento non risultano richieste di soccorso alle forze dell'ordine.





